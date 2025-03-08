Роспотребнадзор назвал лучшие продукты для женского здоровья

В список самой полезной для дам еды попали красное мясо и рыба. Специалисты петербургского Роспотребнадзора в Международный женский день рассказали о важнейших для представительниц слабого пола продуктах питания.
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