Отец Тиммы потребовал наказать Седокову, если та виновна в гибели баскетболиста

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Райтис Тимма, отец баскетболиста Яниса Тиммы, в беседе с РЕН ТВ потребовал наказать певицу Анну Седокову, если та виновна в смерти баскетболиста, и добавил, что часть денег от продажи квартиры должна отойти сыну Яниса Кристиану.