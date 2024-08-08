«Смоленскавтодор» рассказал о ремонте дороги к школе №37

По словам местных жителей, последний раз асфальт меняли около 10 лет назад. Сейчас работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Ремонт дороги к школе №37 в Смоленске продолжается в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», о его ходе отчиталось СОГБУ «Смоленскавтодор».