Дональд Трамп готовит план захвата Панамского канала

Возможно применение военной силы Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от американского военного командования разработать несколько сценариев по установлению контроля над Панамским каналом.
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