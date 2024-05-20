Прокурор требует ужесточить наказание Дарьи Треповой* по делу о теракте в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая, ФедералПресс. Прокуратура требует на один год увеличить срок заключения Дарье Треповой*, осужденной по делу о петербургском теракте в апреле 2023 года, в котором погиб военкор Владлен Татарский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии