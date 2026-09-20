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Тульские новости

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В ТГПУ имени Л. Н. Толстого начались выборы ректора

В ТГПУ имени Л. Н. Толстого начались выборы ректора

Процедура выборов ректора Университета Льва Толстого началась после письма Минпросвещения. Кандидаты должны подать документы до 23 сентября.

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