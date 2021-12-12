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В Ростовской области отметили лучших журналистов — антикоррупционеров

В Ростовской области отметили лучших журналистов — антикоррупционеров

Цикл публикаций о некачественном жилье для сирот, продолжение темы мусорного полигона под Кировской и еще ряд проблемных материалов о подозрительной «глухоте» властей — предоставленные на конкурс «СМИ против коррупции» материалы… Показать полностью.

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