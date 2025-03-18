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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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46 очков Квентина Граймса не хватило для победы «Филадельфии» над «Хьюстоном» в овертайме

Граймс набрал 46 очков (15 из 27 с игры, 8 из 14 из-за дуги, 8 из 13 с линии), 13 подборов и 4 передачи при 6 потерях за 44 минуты на площадке.

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