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Закон, порядок, государство

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Для розыска пропавших детей российская полиция использует современные технологии

Для розыска пропавших детей российская полиция использует современные технологии

25 мая – День пропавших детей. Для того, чтобы успешно решать связанные с розыскной деятельностью задачи, сотрудники полиции берут на вооружение наиболее перспективные достижения науки и техники.

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