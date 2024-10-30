Преемник Андропова: кто на самом деле должен был стать новым генсеком

Мало кто из советских лидеров вызывает столько вопросов и дискуссий, как Юрий Андропов. В народной памяти его недолгое правление (1,5 года) осталось, пожалуй, двумя фактами: 1) попытка укрепления дисциплины, 2) снижение цен на крепкий алкоголь.