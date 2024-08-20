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Стало известно о погибших в Курской области наемниках из Европы

Стало известно о погибших в Курской области наемниках из Европы

Фото: ianed.ru Европейские наемники, павшие в Курской области Депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий поделился тревожными подробностями о судьбе европейских наемников, погибших в ходе боевых действий на территории Курской области.

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