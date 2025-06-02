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Какие товары полностью исчезнут с прилавков в июне?

Какие товары полностью исчезнут с прилавков в июне?

Avia.pro - СМИ В июне 2025 года российские покупатели столкнутся с новыми изменениями в супермаркетах.

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Комментарии
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Владимир Тихомиров
Хорошо что это исчезнет..Это мусор,а не продукты. И заменять их не стоило бы.
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14 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Когда то был настоящий жареный картофель, а теперь чипсы из говна!
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14 час.
Валентина смольникова
Верните ГОСТ. и люди будут здоровее. Уберите пальмовое масло.
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5 час.
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