Соединенные Штаты Америки: Власти ввели комендантский час в Вене, штат Джорджия, до 12:00 (16:00 по Гринвичу) 8 октября, если он не будет продлен, после стрельбы, в результате которой два человека погибли и еще 35 получили ранения в квартале 600 на Пайн-стрит.