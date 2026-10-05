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Контрафронт

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Соединенные Штаты Америки: Власти ввели комендантский час в Вене, штат Джорджия, до 12:00 (16:00 по...

Соединенные Штаты Америки: Власти ввели комендантский час в Вене, штат Джорджия, до 12:00 (16:00 по Гринвичу) 8 октября, если он не будет продлен, после стрельбы, в результате которой два человека погибли и еще 35 получили ранения в квартале 600 на Пайн-стрит.

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