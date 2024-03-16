Зеленский пригрозил новыми ударами по России

На фоне очередного провала украинских диверсий на территории четырех русских регионов, президент Украины Владимир Зеленский продолжил угрожать России, пообещав нанести новые удары по ее территориям, в том числе с использованием дальнобойных беспилотников.
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