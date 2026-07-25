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Царьград

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Трамп вновь пошутил о третьем президентском сроке в США

Трамп вновь пошутил о третьем президентском сроке в США

Президент США Дональд Трамп в шутку допустил свое переизбрание на третий срок. Он отметил это на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

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