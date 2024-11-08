Лидеры сельскохозяйственной отрасли США ожидают укрепления связей с Китаем

Шанхай, 7 ноября /Синьхуа/ -- Многие лидеры сельскохозяйственной отрасли Соединенных Штатов Америки недавно подчеркнули важность сотрудничества с Китаем, заявив, что укрепление двусторонних связей в области сельского хозяйства пойдет на пользу мировой торговле и устойчивому развитию.
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