Лидеры сельскохозяйственной отрасли США ожидают укрепления связей с Китаем

Шанхай, 7 ноября /Синьхуа/ -- Многие лидеры сельскохозяйственной отрасли Соединенных Штатов Америки недавно подчеркнули важность сотрудничества с Китаем, заявив, что укрепление двусторонних связей в области сельского хозяйства пойдет на пользу мировой торговле и устойчивому развитию.