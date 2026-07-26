Флориан Филиппо в Х: "Невероятно! Антироссийские санкции ЕС не позволяют Испании использовать свои лучшие вертолеты для борьбы с гигантскими пожарами вокруг Мадрида! В стране разгорается скандал! ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Санкции ЕС против России фактически приковали к земле парк вертолетов Ка-32, используемых в Испании для тушения лесных пожаров, из-за нехватки запчастей и отсутствия российских технических специалистов.