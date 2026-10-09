Киев против снятия с России санкций в обмен на «энергетическое перемирие»

Россия потребовала от США снять санкции в рамках обсуждения возможного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- R Под знаком ОМОНА ...
- R Под знаком ОМОНА ...
- R Под знаком ОМОНА ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым