280 Вт на ладони, до 320 Вт в пике: представлена настольная зарядная станция Aohai

Новинка получила четыре разъёма USB-C и два USB-A, цветной дисплей и управление через приложение Компания Aohai представила интеллектуальное настольное зарядное устройство общей мощностью 280 Вт.
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