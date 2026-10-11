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280 Вт на ладони, до 320 Вт в пике: представлена настольная зарядная станция Aohai

280 Вт на ладони, до 320 Вт в пике: представлена настольная зарядная станция Aohai

Новинка получила четыре разъёма USB-C и два USB-A, цветной дисплей и управление через приложение Компания Aohai представила интеллектуальное настольное зарядное устройство общей мощностью 280 Вт.

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