Энергетический прогноз на двадцать восьмое сентября две тысячи двадцать третьего года = 1020 =Абстрактные идеи, перед тем как реализоваться в Мире форм, должны пройти инкубационный период = Благодарность есть тот "химический агент", который трансформирует одни Энергии в другие = Больное доверие в бинтах и примочках - это, если говорить абсолютную правду, здоровое недоверие.
ЭНЕРГИЯ ДНЯ 28 сентября 2023 года
Комментарии
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Ирина Карамышева
ОСОБЕННО ПОНРАВИЛОСЬ ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ: "Единственная возможность перевернуть свою Жизнь однажды - это изменить свои взгляды." БЛАГОДАРЮ!
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3 час.
Ирина Карамышева
ПРЕКРАСНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ! "Все негативные явления, которые вы видите в Мире, — это наглядные свидетельства недостатка Любви." БЛАГОДАРЮ!
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3 час.
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