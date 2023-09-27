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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 28 сентября 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 28 сентября 2023 года

Энергетический прогноз на двадцать восьмое сентября две тысячи двадцать третьего года = 1020 =Абстрактные идеи, перед тем как реализоваться в Мире форм, должны пройти инкубационный период = Благодарность есть тот "химический агент", который трансформирует одни Энергии в другие = Больное доверие в бинтах и примочках - это, если говорить абсолютную правду, здоровое недоверие.

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Комментарии
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Ирина Карамышева
ОСОБЕННО ПОНРАВИЛОСЬ ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ: &quot;Единственная возможность перевернуть свою Жизнь однажды - это изменить свои взгляды.&quot; БЛАГОДАРЮ!
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3 час.
Ирина Карамышева
ПРЕКРАСНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ! &quot;Все негативные явления, которые вы видите в Мире, — это наглядные свидетельства недостатка Любви.&quot; БЛАГОДАРЮ!
Ответить
3 час.

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