ЭНЕРГИЯ ДНЯ 28 сентября 2023 года

Энергетический прогноз на двадцать восьмое сентября две тысячи двадцать третьего года = 1020 =Абстрактные идеи, перед тем как реализоваться в Мире форм, должны пройти инкубационный период = Благодарность есть тот "химический агент", который трансформирует одни Энергии в другие = Больное доверие в бинтах и примочках - это, если говорить абсолютную правду, здоровое недоверие.