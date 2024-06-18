Паника ВСУ в Херсоне: «У русских все готово к успешной высадке на правый берег Днепра»

Радомир Маркуш 17 июня 2024 г., 17:30 Российские войска получили мощные квадрокоптеры для снабжения через реку Украинские источники, которые более-менее адекватно оценивают ситуацию, с большим временным лагом признали, что еще 5 июня российской армии удалось отбить район Антоновских дач, достигнув берега Днепра на этом направлении.