Русский Днепроп...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русский Днепропетровск

150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вад Кук
    Ну и опять промолчимThe Eurasian Time...
  • Eduard
    Вы имеете право НАТО направлять войска на свои территории,всё !Чужие страны вас не касаются!США: «Это — друга...
  • Ирина Галивец
    Слава Армии России!На Харьков: «2 ты...

Паника ВСУ в Херсоне: «У русских все готово к успешной высадке на правый берег Днепра»

Радомир Маркуш 17 июня 2024 г., 17:30   Российские войска получили мощные квадрокоптеры для снабжения через реку Украинские источники, которые более-менее адекватно оценивают ситуацию, с большим временным лагом признали, что еще 5 июня российской армии удалось отбить район Антоновских дач, достигнув берега Днепра на этом направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх