Нидал Хасан © Bell County Sheriff's Office/Reuters Дональд Трамп отменил решение о трансляции казни Нидала Хасана, убившего 13 человек на военной базе Форт-Худ в 2009 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Нидерландах сын...
- Кнайсль: в военны...
- Н Блогерша Погребня...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым