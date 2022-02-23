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Лайне, Шабо и Ракелль – звезды дня в НХЛ

НХЛ назвала Лайне, Шабо и Ракелля звездами дня. Первая звезда – форвард «Коламбуса» Патрик Лайне с дублем в матче с «Торонто» (4:3 ОТ).

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