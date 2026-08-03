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Царьград

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Казахстанца приговорили к 125 годам тюрьмы в Греции за перевозку мигрантов

Казахстанца приговорили к 125 годам тюрьмы в Греции за перевозку мигрантов

24-летний гражданин Казахстана был приговорён судом Греции к 125 годам лишения свободы. В настоящее время он отбывает наказание в исправительном учреждении города Трикала, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

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