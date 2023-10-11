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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Израиль изнутри. Штрихи к портрету

Израиль изнутри. Штрихи к портрету

Я, конечно, не Жириновский, но ещё в 2005-м написал:  «Ближний Восток – это Израиль и Палестина с остальным арабско-исламским миром.

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Комментарии
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Traveller
Таки вИ хотите сказать, что со времён Библии это &quot;библейское&quot; гонят отовсюду, где оно наследило? В истории нет НИ ОДНОГО другого такого народа, к коему остальные люди единодушно испытывают вполне определённые чувства.
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6 час.
Traveller
По поводу &quot;цветущего&quot;... А вот что эти &quot;цветущие&quot; производят? И за что получают такие денюжки? Я что-то не могу вспомнить ни одного товара из Израиля, ну разве что кроме &quot;косметики из грязи Мёртвого моря&quot;. Но на грязи расцвета страны не достигнешь.
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