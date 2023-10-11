Я, конечно, не Жириновский, но ещё в 2005-м написал: «Ближний Восток – это Израиль и Палестина с остальным арабско-исламским миром.
Израиль изнутри. Штрихи к портрету
Комментарии
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Traveller
Таки вИ хотите сказать, что со времён Библии это "библейское" гонят отовсюду, где оно наследило? В истории нет НИ ОДНОГО другого такого народа, к коему остальные люди единодушно испытывают вполне определённые чувства.
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6 час.
Traveller
По поводу "цветущего"... А вот что эти "цветущие" производят? И за что получают такие денюжки? Я что-то не могу вспомнить ни одного товара из Израиля, ну разве что кроме "косметики из грязи Мёртвого моря". Но на грязи расцвета страны не достигнешь.
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6 час.
Александр Шелегеда
Обалдеть Открыл Америку Ведь все эти безобразия происходят в городе Умань после празднования жидов - дегенератов Ничего не поделаешь ведь это богом избранная банда
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6 час.
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