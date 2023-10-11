Израиль изнутри. Штрихи к портрету

Traveller Таки вИ хотите сказать, что со времён Библии это "библейское" гонят отовсюду, где оно наследило? В истории нет НИ ОДНОГО другого такого народа, к коему остальные люди единодушно испытывают вполне определённые чувства.

Traveller По поводу "цветущего"... А вот что эти "цветущие" производят? И за что получают такие денюжки? Я что-то не могу вспомнить ни одного товара из Израиля, ну разве что кроме "косметики из грязи Мёртвого моря". Но на грязи расцвета страны не достигнешь.