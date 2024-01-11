В Одессе продолжаются облавы на мужчин в общественном транспорте (ВИДЕО)

В Одессе продолжаются облавы на мужчин в общественном транспорте. На свежих кадрах представители территориального центра комплектования (ТЦК) пытаются вывести из трамвая пассажиров мобилизационного возраста.
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