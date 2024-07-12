Илон Маск планирует построить марсианский город под гигантским куполом. Едой людей обеспечит производитель растительного мяса Impossible Foods

Маск основал SpaceX в 2002 году с целью в конечном итоге полететь на Марс и колонизировать его. Он неоднократно заявлял, что хочет умереть на Марсе, часто добавляя, что он предпочел умереть не в ракете, которая врезалась в поверхность планеты.