Новый взгляд на механизмы бактериальной инвазии головного мозга при менингите

Бактериальный менингит является разрушительным инфекционным заболеванием, поскольку даже после излечения большинство выживших живут с постоянными неврологическими расстройствами, такими как двигательные нарушения, задержка когнитивных функций, потеря слуха и зрения, судороги и психические изменения вследствие повреждения нейронов, вызванного инфекцией.
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