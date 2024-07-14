КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА КРИПТОМИЛЛИАРДЕРЫ ИЗ МВД: КАК УКРАСТЬ ПОЛБЮДЖЕТА СМОЛЕНСКА И ПОСЕЛИТЬСЯ В БУРДЖ-ХАЛИФЕ Масштабы коррупции в полицейском ведомстве вышли на заоблачный уровень — размеры взяток там уже сравнимы с бюджетами областных центров России.
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