В Иркутской области полицейские и общественники провели акцию «Студенческий десант»

В День российского студенчества сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» и представитель Общественного совета Александр Теньковский организовали для студентов города экскурсию в отдел полиции.
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