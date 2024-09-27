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Царьград

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"Рекордная" бомбардировка: Уничтожены курские резервы. Полыхает ракетный завод. Сдетонировали сотни Storm Shadow?

Украинцы пишут о "рекордной" бомбардировке Харьковской и Одесской области в ночь на 27 сентября. Согласно полученным, данным – работы ПВО не было.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
👏👏👏👍👍👍
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17 час.
Акимова Татьяна
Продолжать и дальше так, а заодно и энергетику откалибровать как следует, чтобы жили зимой при кострах или слиняли совсем.
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16 час.

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