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«Под немца»: в Воронежской области к юбилею Победы советский танк на монументе окрасили в серый цвет

«Под немца»: в Воронежской области к юбилею Победы советский танк на монументе окрасили в серый цвет

БлокнотРУ Казаки забили тревогу в связи с этой досадной исторической ошибкой На выезде из села Солдатского в Острогожском районе Воронежской области произошел курьез, который вызвал негодование местных жителей и казачьей общественности.

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Комментарии
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Вадим Филин
Что-то часто у нас стали случатся &quot;досадные исторические ошибки&quot;.
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22 час.
ВТ
Владимир Тимошков
За такую ошибку срок с конфискацией!
Ответить
20 час.
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