Участникам СВО и членам их семей доступна скидка на рыбных рынках Москвы

Скидка распространяется на весь ассортимент продукции На рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном округах Москвы для участников специальной военной операции (СВО) и их семей доступна десятипроцентная скидка на продукцию.
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