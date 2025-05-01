Профессор Иванов предупредил о заболеваниях печени, протекающих без симптомов

Каждый день наша печень сталкивается со множеством вызовов. Образ жизни современного человека далек от здорового: много жирной еды, спиртные напитки, бесконтрольный прием сомнительных БАДов и лекарств без назначения врача — все это перегружает печень.
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