Татарстан радиосында Зөлфәт Хәкимнең романы буенча радиоспектакль була

Татарстан радиосы зур премьерага әзерләнә. Татарстанның халык язучысы, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты, драматург һәм автор-башкаручы Зөлфәт Хәкимнең «Бер сәгатьтә ничә мизгел бар?» романы буенча алты серияле өр-яңа радиоспектакль эшләнгән.
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