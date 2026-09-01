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Татарстан радиосында Зөлфәт Хәкимнең романы буенча радиоспектакль була

Татарстан радиосында Зөлфәт Хәкимнең романы буенча радиоспектакль була

Татарстан радиосы зур премьерага әзерләнә. Татарстанның халык язучысы, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты, драматург һәм автор-башкаручы Зөлфәт Хәкимнең «Бер сәгатьтә ничә мизгел бар?» романы буенча алты серияле өр-яңа радиоспектакль эшләнгән.

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