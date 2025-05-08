Башкой о бетон: Враг бьется о границу России, неся колоссальные потери

Сергей Овчинников

Потому, что нашлись пидо@сы, которые решили на этом нажиться. Деньги разворовали, а по отчётам доложили, что все укрепзаграждения сделаны. Лоботрясы, а может такие же хапуги, получившие свою долю, отметили, что всё хорошо и бандеровцев специально пустили, чтобы там их уничтожить. Вот так, из-за конкретных ублюдков произошла "накладка". Невольно подумаешь, что жаль, что нет Сталина и Берии.