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Башкой о бетон: Враг бьется о границу России, неся колоссальные потери

Башкой о бетон: Враг бьется о границу России, неся колоссальные потери

На второй день третьего «похода на Курск» ВСУ активно щупали нашу оборону в Тёткино и Новом Пути, но якобы готовят удар в другом месте С мест пишут, что к вечеру 6 мая оккупанты продолжали провальные попытки прорыва нашей границы в Глушковском районе.

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Комментарии
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И
Иринушка
Что допускают, тявкалка ? Бьют хохлов пачками, так тебе не нравится ?
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4 час.
Сергей Овчинников
Потому, что нашлись пидо@сы, которые решили на этом нажиться. Деньги разворовали, а по отчётам доложили, что все укрепзаграждения сделаны. Лоботрясы, а может такие же хапуги, получившие свою долю, отметили, что всё хорошо и бандеровцев специально пустили, чтобы там их уничтожить. Вот так, из-за конкретных ублюдков произошла &quot;накладка&quot;. Невольно подумаешь, что жаль, что нет Сталина и Берии.
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2 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
А Путина опять обманули и он ничего и не знал????...НЕ ВЕРЮ....
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2 час.
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