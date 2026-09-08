«Зенит» впервые после возобновления Кубка Кондрашина и Белова не взял титул. Всех удивил усилившийся МБА, расправившийся в финале с УНИКСом

КУБОК КОНДРАШИНА И БЕЛОВА За 3-е место «Зенит» - «Бетсити Парма» - 89:78 «Зенит: Ирэбу - 19, Карасёв - 13, Жбанов - 12, Пойтресс - 12, Воронцевич - 12, Щербенев - 5, Мартюк - 5, Емченко - 5, Евстафьев - 3, Земский - 3, Роберсон, Суйконен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым