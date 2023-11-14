«Москвич» вошел в десятку самых популярных марок на российском рынке

По данным «Автостата», возрожденному бренду, который пока представлен тремя моделями (все они — перелицованные китайские JAC), занял последнее, 10 место в рейтинге по итогам второй недели ноября (45-я в 2023 году).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии