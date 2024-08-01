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На Западе снова пишут о большом обмене с Россией. Якобы сегодня-завтра в Штаты вернут Гершковича

На Западе снова пишут о большом обмене с Россией. Якобы сегодня-завтра в Штаты вернут Гершковича

Американский консервативный телеканал Fox News подлил масла в огонь усиливающихся в околополитической среде слухов о том, что США и РФ стоят накануне самого масштабного за десять лет обмена удерживаемыми лицами Канал сообщил, что якобы уже освобожден журналист WSJ  Эван Гершкович, приговоренный в РФ к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже.

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