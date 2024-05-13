Сотрудница РАН Гуськова: прием Зеленской в Сербии вызовет недовольство

Прием жены президента Украины Владимира Зеленского Елены в Белграде вызовет недовольство в Сербии. Об этом РИА «Новости» рассказала глава Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.
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