Минобороны Британии подтвердило гибель на Украине второго кадрового военного

Какие задачи он выполнял на Украине, не раскрывается.
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Автокатастрофа и гибель в ней англосакского вояки на УкРуине это понятное дело отговорка. Значит что? Значит Англия ввела своих вояк на УкРуину!!! Если это более 5-10 человекообразных англосаксов в погонах и с кокардами на бах, то это уже ТАКТИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ! А их там поболее будет. Значит есть не просто вояки из Англии на УкРуине, там есть ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ англосаксов. То есть Англия прямо и безо всяких сомнений попадает под действие заявления Президента РФ Путина В.В. о прямом участии в войне Англии против РФ. И что же дальше?