НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 831 подписчик

Минобороны Британии подтвердило гибель на Украине второго кадрового военного

Минобороны Британии подтвердило гибель на Украине второго кадрового военного

Какие задачи он выполнял на Украине, не раскрывается.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Andrey B-V
Andrey B-V

Автокатастрофа и гибель в ней англосакского вояки на УкРуине это понятное дело отговорка. Значит что? Значит Англия ввела своих вояк на УкРуину!!! Если это более 5-10 человекообразных англосаксов в погонах и с кокардами на бах, то это уже ТАКТИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ! А их там поболее будет. Значит есть не просто вояки из Англии на УкРуине, там есть ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ англосаксов. То есть Англия прямо и безо всяких сомнений попадает под действие заявления Президента РФ Путина В.В. о прямом участии в войне Англии против РФ. И что же дальше?