Жара унесла жизни 10 человек за 2 недели в Новосибирской области

Аномальная жара, затянувшаяся в регионе, стала основной причиной резкого роста числа трагедий. Наибольшее количество происшествий зафиксировано в августе: за первые две недели месяца утонули свыше 10 человек, поскольку люди массово отправились к водоёмам в поисках прохлады.
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