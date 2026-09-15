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Царьград

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Жара унесла жизни 10 человек за 2 недели в Новосибирской области

Жара унесла жизни 10 человек за 2 недели в Новосибирской области

Аномальная жара, затянувшаяся в регионе, стала основной причиной резкого роста числа трагедий. Наибольшее количество происшествий зафиксировано в августе: за первые две недели месяца утонули свыше 10 человек, поскольку люди массово отправились к водоёмам в поисках прохлады.

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