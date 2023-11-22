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Царьград

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Свежие комментарии

  • анатолий андреев
    Вот в эту "ЩЕЛЬ" мы финнов и поимеем!!Финляндия одумала...
  • ольга решетникова
    Не выдавайте желаемое за действительное. Как собирались, так и сделали. Сразу было четко сказано, какие КПП закроют, ...Финляндия одумала...
  • Иван Иванов
    назвала. А дальше ЧТО??????????????????????????????Не евреям выплат ...

Награду погибшего на СВО Виктора Колтышева вручили дочери-второкласснице

Награду погибшего на СВО Виктора Колтышева вручили дочери-второкласснице

Новосибирец посмертно получил Орден Мужества. Церемония состоялась в школе №8.В Новосибирске орден Мужества погибшего на СВО отца Виктора Колтышева вручили его маленькой дочке, которая учится во втором классе.

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