Награду погибшего на СВО Виктора Колтышева вручили дочери-второкласснице

Новосибирец посмертно получил Орден Мужества. Церемония состоялась в школе №8.В Новосибирске орден Мужества погибшего на СВО отца Виктора Колтышева вручили его маленькой дочке, которая учится во втором классе.
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