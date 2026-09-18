Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы 9-го созыва.
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