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Царьград

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В МИД России рассказали, от чего зависят сроки окончания конфликта на Украине

В МИД России рассказали, от чего зависят сроки окончания конфликта на Украине

Сроки окончания конфликта непосредственно связаны с реализацией целей СВОРанее в Международном валютном фонде (МВФ) опубликовали обзор, где говорится, что конфликт на Украине, вероятнее всего, завершится в конце 2025 года.

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