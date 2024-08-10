В Лондоне украдена спутниковая антенна с граффити Бэнкси

В Лондоне было украдено одно из последних граффити известного уличного художника Бэнкси. Это произведение искусства было создано на спутниковой антенне и посвящено защите животных и проблеме их насильственного вытеснения из естественной среды обитания.
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