Сапер Телепнев пережил танковый обстрел, хотя сначала его признали мертвым

Российский военный, ефрейтор, разведчик-сапер Антон Телепнев попал под танковый обстрел ВСУ, и сослуживцы признали его мертвым, однако он выжил, а ровно через год принял участие в Параде Победы на Красной площади в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии