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Сапер Телепнев пережил танковый обстрел, хотя сначала его признали мертвым

Сапер Телепнев пережил танковый обстрел, хотя сначала его признали мертвым

Российский военный, ефрейтор, разведчик-сапер Антон Телепнев попал под танковый обстрел ВСУ, и сослуживцы признали его мертвым, однако он выжил, а ровно через год принял участие в Параде Победы на Красной площади в Москве.

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