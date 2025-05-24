В Крыму с 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги

С начала июля для россиян вступит в силу ежегодное повышение тарифов на коммунальные услуги. В Крыму тарифы вырастут в среднем на 11,5%, сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым Илья Леонов в эфире «Радио Крым».