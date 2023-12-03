Более 500 человек поучаствовали в форуме «Мы – Россия» в Подмосковье

Поддерживаемый губернатором Подмосковья Воробьевым молодежный форум «Мы – Россия», проходивший с 1 по 3 декабря, собрал более 400 участников из Московской области, а также около 100 человек из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.