Более 500 человек поучаствовали в форуме «Мы – Россия» в Подмосковье

Поддерживаемый губернатором Подмосковья Воробьевым молодежный форум «Мы – Россия», проходивший с 1 по 3 декабря, собрал более 400 участников из Московской области, а также около 100 человек из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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