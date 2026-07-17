Готовьте ведра под ягоду: простой способ размножить смородину подсказала дачный эксперт

С таким методом вы уже в следующем году сможете собрать с молодого кустика хороший урожай. фото: iStockphoto/ Nata_SnowС одной чашки черной смородины вы получите более 200% рекомендуемой суточной нормы витамина С.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии