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Готовьте ведра под ягоду: простой способ размножить смородину подсказала дачный эксперт

Готовьте ведра под ягоду: простой способ размножить смородину подсказала дачный эксперт

С таким методом вы уже в следующем году сможете собрать с молодого кустика хороший урожай. фото: iStockphoto/ Nata_SnowС одной чашки черной смородины вы получите более 200% рекомендуемой суточной нормы витамина С.

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